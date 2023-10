Cna Torino al Job Film Days, focus sul lavoro tessile femminile

Cna Torino sostiene, per il terzo anno consecutivo, il festival internazionale del cinema dedicato al lavoro e promuove un momento di riflessione sul lavoro autonomo e sul ruolo delle donne imprenditrici. Punto di partenza è la realtà tunisina raccontata dalla pellicola Agreb Majnouna di Akram Moncer, che l'associazione ha patrocinato.

Al centro del confronto l'esperienza dell'imprenditrice torinese Antonella Alotto che da alcuni anni lavora a Tashkent con un team di donne uzbeke specializzate nella tessitura tradizionale della seta per confezionare capi di alta moda che raggiungono anche New York. Una opportunità di emancipazione e di indipendenza per le donne uzbeke non priva di ostacoli e difficoltà di carattere sociale e religioso.

La partecipazione al Job Film Festival si inserisce nell'ambito delle celebrazioni volute da Cna Fotografia e Video per il centenario della Esposizione internazionale di fotografia, ottica e cinematografia di Torino del 1923 che ha portato alla pubblicazione "Torino dalle 8 alle 20 - Luci e ombre", reportage per immagini sul lavoro degli artigiani a Torino.

"Da sempre Cna Torino si schiera dalla parte dei diritti delle donne, dei giovani, dei lavoratori, dei cittadini. La scelta di rappresentare il mondo dell'artigianato e del lavoro autonomo attraverso questo film tunisino è stata condivisa con Annalisa Lantermo, direttrice del Jfd" spiega il presidente di Cna Torino Nicola Scarlatelli. "Il lavoro è luogo di formazione e di crescita, di confronto. E' fatica e passione e questo emerge con forza dalla pellicola" aggiunge Filippo Provenzano, segretario della Cna Torino.



