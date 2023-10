Cantina di Nizza prepara la Festa di fine vendemmia

Si terrà il 14 e 15 ottobre la prima edizione della 'Festa di fine vendemmia'. La capitale del Barbera d'Asti accoglierà visitatori, wine lovers e appassionati per condurli alla scoperta delle produzioni vitivinicole della zona. In programma una due giorni di masterclass non convenzionali, wine tasting, visite guidate con degustazioni di vino, laboratori a tema, degustazioni di tisane a base uva e biscotteria artigianale, attività creative anche per bambini, esperienze sensoriali ed artistiche, dj set, street food e abbinamenti di grandi piatti e prodotti della tradizione italiana.

"Oggi - dichiara il presidente Maurizio Soave - la Cantina di Nizza ha un nuovo volto e molteplici obiettivi. La Festa celebra un passaggio importante per noi, da tradizionale aggregazione per la cooperazione nata negli anni Cinquanta, ad azienda cooperativa con scopi non solo aggregativi, ma anche culturali, per far conoscere il nostro vino e chi lo produce.

Crediamo che sia importante trasmettere i valori della nostra terra e aprirci a un pubblico sempre più ampio.

La Cantina di Nizza, nata nel 1955 come cantina sociale, negli anni Settanta ha iniziato il processo di ammodernamento degli impianti e delle tecniche di vinificazione. Oggi è una delle realtà piemontesi più solide del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA