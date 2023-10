Allegri, la Juve lavora su depressione ragazzi nel post Covid'

"Sia nel settore giovanile che in prima squadra abbiamo professionisti che lavorano sull'aspetto mentale. Ci sono ragazzi, anche di 14 anni, che hanno avuto forte depressione nel post Covid e assolutamente bisogna lavorare. Ci sono state problematiche mentali ben più serie rispetto a prima del Covid e noi, come Juventus, ci stiamo lavorando molto". Lo ha detto il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, in video collegamento durante la presentazione del progetto Foce sullo sport come prevenzione nelle patologie oncologiche e cardiovascolari.

A tal proposito è intervento anche il presidente Foce, Francesco Cognetti. "Il cancro è la più curabile e prevenibile delle patologie croniche - ha spiegato -. Ogni anno in Italia abbiamo 375mila nuovi casi di tumore: circa 160mila di questi potrebbero essere evitati seguendo corretti stili di vita e praticando attività sportiva".



