Alla Fondazione Merz il Festino Palermo Mon Amour

E' tornato in versione autunnale, fino al 5 ottobre, il Festino Palermo Mon Amour che accompagna la chiusura dell'omonima mostra prorogata fino a domenica 8 ottobre. Molte le iniziative organizzate dalla Fondazione Merz in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori: la presentazione del libro 'Enigma Palermo - La politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco' di Leoluca Orlando e Constanze Reuscher,; il concerto per voce e chitarra Tre Sogni di Sanciu del cantautore siciliano Giuseppe Di Bella e del compositore Willy Merz; il workshop di scrittura creativa Palermo Mon Amour a parole, un vero e proprio glossario sentimentale per navigare tra le parole di Palermo, attraverso i testi di scrittori e scrittrice che ne hanno osservato e descritto l'immaginario come Alessandro Calabrese, Fulvio Abbate, Giuliana Saladino, Giorgio Vasta, Davide Enia, Ciprì e Maresco ed Emma Dante. Giovedì 5 ottobre alle 19 il giurista e presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky e Rosario Di Gioia, giudice della Sezione Gip del tribunale di Palermo, approfondiscono temi che ruotano attorno ai concetti di legalità e patrimonio culturale.

Nel frattempo a Palermo prosegue fino a domenica 19 novembre la grande mostra dedicata a Mario Merz a Palermo negli spazi del Padiglione Zac - Zisa Arte Contemporanea. My Home's Wind, realizzata in occasione del ventesimo anniversario dalla scomparsa dell'artista, riunisce una selezione di opere che raccontano la produzione dell'artista nel periodo compreso tra il 1969 e il 2002, tracciando un arco narrativo che ne ripercorre le molteplici sperimentazioni e ricerche.



