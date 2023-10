Ad Acqui Terme 'Martini e Melotti. Un arco dello spirito'

Al via sabato 7 ottobre la mostra antologica Martini e Melotti. Un arco dello spirito negli spazi del Civico Museo Archeologico di Acqui Terme. L'esposizione, a cura di Fabrizio Malachin e Paolo Repetto con il coordinamento di Laura Garbarino, rappresenta un inedito confronto fra due assoluti protagonisti della scultura italiana del '900: Arturo Martini e Fausto Melotti. La mostra, organizzata da ComitArt in collaborazione con la Fondazione Fausto Melotti di Milano, il Museo Luigi Bailo di Treviso e la Fondazione Casa di Riposo J.

Ottolenghi di Acqui Terme, sarà aperta al pubblico fino a lunedì 7 gennaio 2024. Il percorso espositivo riunisce 57 opere tra bronzi, terrecotte, ceramiche, lavori in ottone e tecniche miste ed è preziosa occasione per raccontare la profonda sintonia artistica che legò Arturo Martini e Fausto Melotti.

La mostra prende il titolo da un passaggio del volume La scultura lingua morta (1945), testamento artistico di Martini in cui lo scultore esprime la propria speranza in una rinascita della scultura: "Fa' che io serva solo a me stessa. Fa' di me un arco dello spirito", è l'appello che la scultura rivolge all'artista.

Il percorso si dipana lungo due tracce tematiche, che accomunano Martini e Melotti: da una parte, la convivenza fra la fede cristiana e l'influenza dell'antichità classica e, dall'altra, l'amore per la musica.



