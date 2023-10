A View Conference i guru degli effetti di Barbie e Oppenheimer

Ancora una volta gli esperti i guru del cinema d'animazione e della digitalizzazione delle principali aziende mondiali del settore si ritrovano a Torino per la 24/a edizione del View Conference/Il futuro che vogliamo', il più importante evento italiano dedicato all'intrattenimento digitale. Dal 15 al 20 ottobre, alle Ogr, arriveranno 110 relatori da tutto il mondo, Stati Uniti, Cina e India compresi otto Premi Oscar. Tra questi il cinque volte premiato Joe Letteri ('Avatar' - 'La Via dell'Acqua'), Mark Ulano, Premio Oscar come miglior suono per 'Titanic' e candidato 2023 per 'Killers of the Flower Moon', e Hal Hickel, Premio Oscar per gli effetti speciali de 'I pirati dei Caraibi'. In programma anche tre anteprime attese: 'Wish' in uscita a dicembre con Kyle Odermatt che ne svela tutti gli effetti speciali, 'Migration' diretto da Benjamin Renner e 'Galline in fuga - L'alba dei nugget'. con il regista Sam Fell. Dal circuito blockbuster sono attesi Glenn Pratt per gli effetti speciali di 'Barbie' e Andrew Jackson per 'Oppenheimer', oltre a Jeff Rowe per 'Tartarughe Ninja: Caos Mutante'. Maria Elena Gutierrez, fondatrice e ad di View, ha sottolineato come la kermesse sia "occasione di formazione per giovani produttori, studenti e creatori digitali .View ha anche una notevole ricaduta economica sul territorio, come hanno rilevato l'assessore alla Cultura della Regione, Vittoria Poggio, il segretario generale della Camera di Commercio di Torino Guido Bolatto e i rappresentanti della Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, con gli alberghi sold out. L'anno scorso, per la 'Venezia delle tecnologie', sono arrivati a Torino 4.000 persone mentre 30.000 hanno seguito i lavori in streaming. Tra i giovani in arrivo anche 70 studenti della Sky Academy di Verona.

"View Conference unisce la produzione cinematografica al confronto con i player internazionali e i grandi maestri delle animazioni - ha detto Poggio - qui prendono vita idee e invenzioni che poi vediamo proiettati nelle sale, un momento importante per la filiera del cinema che la Regione Piemonte considera un asset che crea un plus valore economico e sociale con più di 200 produzioni all'anno e 430 società specializzata.





