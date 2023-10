Verbania, lastra di piombo pericolante da cupola campanile

Una lastra di piombo si è parzialmente staccata dalla cupola del campanile, alto 65 metri, della chiesa di San Leonardo a Verbania, rimanendo attaccata alla struttura ma rischiando di precipitare al suolo. Sul posto è intervenuta una ditta specializzata che ha provveduto a rimuovere la lastra e a posizionare una copertura provvisoria.

L'allarme, dato da un passante, era scattato nel primo pomeriggio di domenica. L'area era stata delimitata e messa in sicurezza. "Abbiamo provveduto anche a effettuare una ispezione per valutare lo stato di conservazione della parte superiore del campanile e verificare la situazione" ha aggiunto l'assessore all'Ambiente, Giorgio Comoli.

Sempre a Verbania, nell'ottobre di un anno fa, il batacchio del campanile di un'altra chiesa, San Vittore, era caduto a terra da un'altezza di circa 50 metri. In quel caso l'oggetto, pesante 5 chilogrammi, era precipitato sul marciapiede. In entrambe le circostanze non vi sono state persone coinvolte.





