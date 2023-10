Torna The Others Art Fair, dal 2 al 5 novembre 60 espositori

Torna dal 2 al 5 novembre The Others Art Fair con l'obiettivo "di portare all'ombra della Mole gallerie galattiche pronte a risplendere nell'universo dell'arte contemporanea". Le realtà coinvolte presenteranno progetti espositivi di artisti under 40 o artisti over 40 in dialogo con artisti più giovani, per privilegiare l'interscambio generazionale e accompagnare il pubblico in un'esplorazione senza tempo né confini dei linguaggi creativi. Per la terza volta si terrà nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni progettato da Pier Luigi Nervi, che quest'anno verrà trasformato in una vera e propria galassia quale spazio espositivo innovativo e originale. Come pianeti, le gallerie accoglieranno quindi nei loro spazi il pubblico di esploratori cosmici in viaggio tra le costellazioni dell'arte contemporanea, alla scoperta di nuove espressioni artistiche.

La Fiera fondata da Roberto Casiraghi con Paola Rampini conferma la vocazione internazionale con oltre 60 espositori provenienti da Argentina, Austria, Francia, Germania, Lituania, Perù, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Svizzera, oltre che dall'Italia, a partire da Torino con la presenza di 6 realtà indipendenti, fino a Palermo attraverso gallerie, spazi non profit e artist run space.

Galleristi, artisti, curatori, collezionisti e giornalisti potranno partecipare al campionato di biliardino "InterstellArt Cup".



