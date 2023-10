Tennis, Lavazza diventa Prestige sponsor dello Shangai Masters

Si rafforza ulteriormente il connubio fra Lavazza e il tennis, una storia ormai più che decennale. Da quest'anno, infatti, l'azienda torinese diventa Prestige Sponsor di Rolex Shanghai Masters, l'unico master 1000 di tennis in Asia, in programma a Shanghai dal 4 al 15 Ottobre.

Un accordo, che durerà fino al 2025, grazie al quale Lavazza, unico brand di caffè del torneo, porta a tutti gli appassionati della racchetta che seguiranno l'evento la vera e autentica coffee experience italiana.

Oltre a questo, la presenza all'importante torneo permette al gruppo di proseguire il suo percorso di posizionamento in Cina, un mercato dalle grandi potenzialità e nel quale l'azienda è presente dal 2020 attraverso la joint venture con il partner locale Yum China, colosso della ristorazione nel Paese. "Con Rolex Shanghai Masters - evidenzia l'azienda - Lavazza continua il suo viaggio nel mondo del tennis, con cui condivide valori comuni quali tradizione, innovazione, ritualità, internazionalità, passione ma anche eccellenza e convivialità".

Tra gli ambasciatori del marchio Lavazza presenti al Rolex Shanghai Masters c'è anche il talento italiano Jannik Sinner, oggi tra i primi tennisti al mondo, che da alcuni anni lega il suo volto all'azienda italiana come ambassador.



