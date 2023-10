Strage di Alessandria, marcia silenziosa per le vittime

Marcia silenziosa, questa era ad Alessandria per le vittime della strage familiare del 27 settembre quando un ingegnere di 66 anni ha ucciso il figlio diciassettenne, la moglie e la suocera, togliendosi poi la vita.

Il corteo è sfilato dall'Itis 'Volta' fino a via Lombroso, p In marcia anche il sindaco Giorgio Abonante e il presidente della Provincia Enrico Bussalino, al fianco della dirigente del 'Volta' Maria Elena Dealessi.

"Siccome Matteo non potrà più venire a scuola, questa sera la scuola è venuta da Matteo - ha ribadito la dirigente del 'Volta', davanti al civico 6 di via Lombroso, dove sono stati lasciati fiori e lumini e uno striscione - Il dolore è grande ma viviamo la consapevolezza che il bene sconfiggerà il male. La violenza in tutte le sue forme non porta da alcuna parte".

"Siate testimoni di un mondo giusto, ricco di rispetto - la sollecitazione di don Andrea Alessio - Matteo un ragazzo semplice, buono, studioso, che amava gli amici, la vita sia testimonianza per voi. Questa sera è accanto a Gesù e dal cielo ci accompagna. Il vuoto è grande, ma voi potete fare tanto facendo del bene nel suo nome".



