Spiaggia per disabili, oltre 2 milioni di visualizzazioni video

Sta facendo il giro della rete il video della passerella automatizzata per l'accesso al lago delle persone con disabilità allestita nella spiaggia Tre Ponti di Verbania. La clip, lunga un minuto e mezzo e pubblicata sul profilo Facebook della città piemontese, ha superato quota 2 milioni e 400mila visualizzazioni. Il video vanta inoltre 16mila like, 74mila interazioni, più di 800 condivisioni e oltre 300 commenti.

Il dispositivo, chiamato Seatrac Mover, è costato poco più di 50mila euro. Consiste di due binari che, partendo dalla spiaggia, arrivano fino in acqua: su di essi si muove un sedile, sul quale possono sedere le persone con ridotte capacità motorie. Il dispositivo è controllato da un telecomando che può essere azionato in autonomia anche dall'utente, senza che sia necessaria la presenza di un accompagnatore.



