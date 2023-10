Postazione di bracconaggio per uccelli nel Novarese

Un casotto in legno per gli appostamenti, contornato da numerose gabbie per uccelli da richiamo e da postazioni per posizionare esche e trappole, è stato scoperto dai nuclei dei carabinieri forestali di Borgolavezzaro e di Oleggio a Romentino (Novara). all'interno c'erano reti per la cattura di avifauna e strutture di aggancio delle esche, abbeveratoi e un gheppio catturato e morto.

La struttura, nascosta dalla vegetazione, era in un'area recintata, accessibile attraverso un cancello in metallo chiuso da un lucchetto. Sono state avviate le indagini per individuare chi ha costruito il casotto abusivo, che dovrà rispondere di bracconaggio di specie particolarmente protette e di invasione di terreno pubblico, dal momento che si tratta di suolo demaniale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA