Festival Regioni, tra vincitori call for ideas un piemontese

"Orto Lunare" del cuneese Lorenzo Mellano, rappresentante dell'Its Agroalimentare del Piemonte, indirizzo Agricoltura di precisione, con sede a Fossano, è uno dei cinque progetti vincitori della Call for Ideas "I giovani costruiscono il futuro delle regioni". Promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito della seconda edizione de "L'Italia delle Regioni", in corso a Torino è stata ideata con l'obiettivo di fare conoscere e ascoltare il punto di vista dei ragazzi tra i 18 e i 28 anni e fare emergere una proposta concreta che tenga conto di alcuni indicatori come la fattibilità, la sostenibilità, l'impatto sul territorio, l'innovazione e la digitalizzazione.

"Siamo molto orgogliosi della vittoria di un piemontese con un progetto che testimonia l'attenzione di questo territorio all'agricoltura sostenibile, al rispetto delle risorse naturali a partire dall'acqua di cui in questi anni abbiamo imparato ad avere particolare cura" ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il progetto propone un ecosistema agricolo intelligente che utilizza la tecnologia di precisione per garantire raccolti sicuri e di alta qualità, riducendo al contempo l'impatto ambientale. Utilizza il metodo idroponico (coltivazione in soluzioni acquose) eliminando la necessità di terreno e diminuendo drasticamente l'uso di acqua e altre risorse, grazie al sistema di ricircolo. L'Orto Lunare è progettato inoltre per adattarsi a spazi domestici limitati.

Gli altri quattro progetti premiati sono: "Italnovazione" di Matteo Pieruccci (Macerata, classe 2003); "Igea - Centro Diurno Psichiatrico" di Alessia Simone (Milano, 1999); "Centri di aggregazione e socializzazione tra giovanissimi ed anziani" di Enrico Piciulin (Gorizia, 1997); "La rete dei FabLab regionali per l'attrazione dei talenti" di Angelo Vito Graziano (Bari, 1994).



