Expocasa, 13.000 ingressi nel primo week end all'Oval di Torino

Sono stati 13.000 gli ingressi nel primo weekend di Expocasa che occupa 20.000 metri quadrati dell'Oval di Torino. L'edizione speciale che celebra il 60esimo compleanno del salone è partita dalla lezione di design e futuro con firme del Made in Italy del calibro di Franco Audrito, fondatore dello Studio65 e Ico Migliore architetto e designer, Migliore+Servetto Architects, oltre a Davide Alaimo, designer e collezionista. Venuti al Lingotto per cercare soluzioni personalizzate e per acquistare, complice la scontistica che consente di risparmiare, i visitatori hanno trovato un ampio ventaglio di proposte tra cucine, living, camere da letto, oggettistica, progettazioni, consulenze, fino a servizi di assistenza artigianale. "La manifestazione è partita con grande entusiasmo. Gli espositori stanno lavorando con soddisfazione, gli studi di architettura sono presi d'assalto. Il 10% del pubblico arriva da fuori Piemonte" spiega Krisztina Szilvási, responsabile Manifestazioni Organizzate di Gl Events Italia Molto apprezzato l'ingresso dell'arte nella manifestazione con "L'arte a casa tua" dove pittura, scultura, installazioni e fotografia sono proposte come espressione di un nuovo stile abitativo. Qui sono esposti lavori di giovani artisti, alcuni sono semplici oggetti di design, come Valentine, un tavolo per l'area living che si caratterizza per la sua base metallica dalle forme simmetriche e scultoree, o Rovine Moderne, lampada/scultura in cera naturale di soia, ferro verniciato a polvere, cotone. Non mancano appuntamenti inconsueti, come il Q-King Show dello chef Marcello Ferrarini o la sessione di yoga inclusiva con Patrizia Saccà, atleta paralimpica. Le attività proseguono fino a domenica 8 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA