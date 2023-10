Calcio: clima derby, per Juve e Toro seduta a porte aperte

Sotto la Mole si scalda il clima in vista del derby, con Juventus e Torino che si sfideranno sabato alle 18 all'Allianz Stadium. Così, entrambi i club hanno deciso di cercare il supporto dei propri tifosi, fissando una seduta di allenamento a porte aperte. Alla Continassa alle 11 (su invito della società), al Filadelfia alle 11.15 (ingresso libero), nella mattinata di domani i tecnici Massimiliano Allegri e Ivan Juric riceveranno l'abbraccio e la carica delle due tifoserie.

Sia i bianconeri che i granata sono reduci da due pareggi, entrambi per 0-0 con la Juve a Bergamo e il Toro in casa contro il Verona, che non hanno sicuramente acceso gli entusiasmi delle due piazze.



