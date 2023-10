Cabaret-The musical, Brachetti e Del Bufalo a Berlino anni '30

Dal 10 ottobre prende il via, al teatro Alfieri di Torino, Cabaret - the musical, la nuova attesa produzione che trasporterà il pubblico nella sfrenata Berlino degli anni 30 a un passo dall'avvento del nazismo, tra eccessi, privazione delle libertà, decadenza e contraddizioni quotidiane, in un momento storico distante ma nello stesso tempo anche molto attuale. Cabaret, prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment con la regia di Arturo Brachetti e Luciano Cannito, sarà in tour in Italia fino a febbraio 2024.

Irriverente, piccante, spettacolare, divertente, cinematografico, Cabaret è uno di più famosi musical di sempre.

L'omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli vinse ben 8 Oscar e quest'anno si celebrano i 50 anni di quella incredibile cerimonia. Come musical a Broadway e a Londra, vinse innumerevoli premi nelle varie edizioni. La storia è basata su personaggi ed eventi veri, successi a Berlino e descritti nel romanzo autobiografico "Goodbye to Berlin" di Cristopher Isherwood che passò tre anni della sua vita proprio in questa incredibile città, a cavallo degli anni Trenta. La Berlino che sarà raccontata è la più vicina possibile a quella che era nella realtà, con i suoi cabaret, i suoi bordelli, la sua frenetica vita notturna.

Lo spettacolo con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo corre veloce, con un ritmo da montaggio cinematografico, con la sua iconica colonna sonora suonata dal vivo. Le scene sono firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA