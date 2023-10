Bicentenario della Cavalleria, seconda squadriglia da Venaria

Dopo Lecce, è partita anche da Venaria Reale (Torino) la 'Cavalcata del Bicentenario', iniziativa organizzata dall'Esercito Italiano per celebrare i 200 anni dalla fondazione della Scuola di Cavalleria proprio a Venaria Reale, prima sede dell'istituto.

Le due le squadriglie in viaggio, ognuna composta da quattro binomi a cavallo. raggiungeranno Roma, a piazza di Siena il prossimo 27 ottobre.

Durante il loro percorso attraverseranno diverse città fermandosi in sei località simbolo (Venaria Reale, Modena, Siena, Lecce, Barletta e Caserta) nelle quali avrà luogo la cerimonia dell'Alzabandiera e la consegna del Tricolore alle autorità cittadine da parte della squadriglia a cavallo.

Venaria Reale fu la prima sede della Scuola, creata dal Re di Sardegna Carlo Felice con Regio Viglietto del 15 novembre 1823, con cui disponeva la costituzione della Regia Scuola Militare di Equitazione, al fine di istruire nell'equitazione i giovani allievi dei Corpi di Cavalleria, gli Ufficiali di ogni Arma nonché i componenti della Corte.

La cerimonia che ha sancito la partenza della squadriglia a cavallo si è tenuta in piazza dell'Annunziata, con l'alzabandiera al cospetto di uno Squadrone del Reggimento Nizza Cavalleria (1°), sulle note della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense (di cui il reggimento fa parte).

Alla cerimonia hanno presenziato - oltre al Sindaco di Venaria e a numerosi allievi degli istituti scolastici cittadini- il Generale Stefano Mannino, comandante per la Formazione e della Scuola d'Applicazione dell'Esercito, il Generale Enrico Fontana, comandante della Brigata Alpina Taurinense, e il Colonnello Giuseppe Leone, a capo del Nizza Cavalleria di stanza a Bellinzago Novarese.

Le tappe in Piemonte, regione che ospita a Pinerolo il Museo Nazionale della Cavalleria, interesseranno Torino, Villanova d'Asti, Asti e Solero, nell'alessandrino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA