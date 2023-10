Benini, 'giovedì racconterò le mie idee per il Salone'

Annalena Benini è pronta a presentare a Torino e al Paese le sue idee per il Salone del Libro e le persone che la affiancheranno in questa avventura. Lo farà giovedì mattina in una conferenza stampa al Teatro Gobetti di Torino, alla quale parteciperanno Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino Città per il Libro, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e il sindaco Stefano Lo Russo.

L'incontro, aperto al pubblico e già sold out, anticipa il programma di Portici di carta che si terrà il 7 e l'8 ottobre nel centro di Torino. Tra gli ospiti attesi della manifestazione - la libreria più lunga al mondo - dedicata quest'anno a Milan Kundera, ci sono Benjamin Labatut, MIchela Marzano, Viola Ardone, Tiziano Scarpa, Walter Siti e Felicia Kingsley. Benini, che si è messa subito al lavoro per il 'suo' Salone, è molto tranquilla e determinata. Alla kermesse vuole dare una sua impronta, anche se è consapevole della forza della squadra che in tutti questi anni ha lavorato al fianco di Nicola Lagioia. "Io adesso ho la possibilità, il desiderio e credo anche il dovere di tentare di fare una cosa nuova e di assumermene la responsabilità" ha scritto in una lettera inviata agli scrittori e ai consulenti della squadra di Lagioia. Nella lettera ringrazia tutti per il grande lavoro svolto e promette che farà del suo meglio "per non sbagliare o almeno per sbagliare bene e limpidamente". Agli scrittori promette che nel prossimo Salone avranno spazi per presentare i loro libri e il loro lavoro editoriale.



