Anticiclone nord-africano non molla, ancora massime a 30 gradi

L'anticiclone di matrice nord-africana non lascia il Piemonte. Anzi, dopo un momentaneo lieve cedimento mercoledì, con deboli rovesci sparsi, più probabili a ridosso dei rilievi alpini, tornerà a rafforzarsi da giovedì e per tutto il prossimo fine settimana. Le massime - prevede la Società Meteorologica Italiana - resteranno tra i 24 e i 27 gradi, a 1.500 metri 18.

Oggi - secondo i dati registrati dalla rete meteo di Arpa - la massima ha sfiorato i 30 gradi a Isola S.Antonio (Alessandria), dove il termometro è salito fino a 29.8.

Superati i 28 gradi a Govone (Cuneo); nel centro di Torino massima di 27.6 gradi alla stazione meteo dei Giardini Reali; ai 4.554 metri della Capanna Margherita, sul Monte Rosa, la massima è rimasta di poco sotto lo zero, -0.6, dopo due giorni consecutivi con valori positivi, +3.4 domenica, +2.2 ieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA