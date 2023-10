A Torino in arrivo le pagliacce da tutto il mondo

Tornano a Torino le pagliacce di tutto il mondo. Il capoluogo piemontese ospita, dal 13 al 22 ottobre al Bunker con un'incursione al Balon durante il mercato del sabato, la seconda edizione di 'Pagliacce - Festival internazionale di donne clown', unico evento in Italia di questo genere al quale partecipano le migliori artiste internazionali di questo settore. Il festival, che parte con due workshop riservato alle artiste, vede 14 compagnie coinvolte, 51 performer sul palco, 40 volontarie e 3 concerti/dj set, novità di questa edizione. Altra novità. il talk aperto al pubblico 'Clown, donne e società: dagli stereotipi all'innovazione per un impatto rivoluzionario', una riflessione su come le clown donne di oggi possono avere un impatto culturale ma anche sociale innovativo e significativo. Fra i progetti di punta del festival, il servizio gratuito di babysitter per le clown che partecipano ai momenti di formazione. E per i bimbi, nel fine settimana c'è il 'Biblioclown', un laboratorio gratuito di avvicinamento al circo contemporaneo e al mondo del clown, attraverso libri e giochi teatrali. Fra le ospiti internazionali, Jimena Cavalletti, Colette Gomette & Anna De Lirium, Mireia Miracle e Kolektivo Konika.



