Verbania, studenti sospesi a scuola faranno attività sociali

È stata siglata oggi la convenzione tra il Comune di Verbania e il liceo 'Bonaventura Cavalieri' che riguarda i percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari per gli studenti. In caso di sospensione, alunne e alunni dell'istituto svolgeranno attività in alcune realtà cittadine attive nel sociale. "È più faticoso impegnarsi in attività utili che restare a casa - sostiene la sindaca Silvia Marchionini - e siamo fiduciosi che anche a livello nazionale possa cambiare qualcosa: non è con un atteggiamento punitivo, come si sente spesso dire, che si arriva a risultati".

Le fa eco la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali, Marinella Franzetti, secondo cui occorre "educare e non punire".

"Il protocollo faciliterà un lavoro iniziato alcuni anni fa: avremo un referente all'interno della scuola che si interfaccerà con una persona negli uffici comunali, che si occuperà di fare da tramite con le realtà sociali - conclude Cinzia Sammartano, dirigente del liceo Cavalieri -. Con questo progetto di service learning, cioè di apprendimento e formazione attraverso un servizio reso alla comunità, si fa anche educazione alla cittadinanza".



