Tumori: 'Life is pink' raccoglie fondi per nuovi ecografi

Per tutto il mese di ottobre la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro promuove la 6a edizione di 'Life is Pink', la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la lotta contro i tumori femminili.

La campagna viene avviata con la proiezione sulla facciata della Rinascente di Torino di due grandi cuori rosa intrecciati, Il nuovo logo è stato disegnato dalla dottoressa Giada Pozzi, chirurgo senologo dell'Istituto di Candiolo-Irccs, che ha dato forma e colore, unendo simbolicamente Ricerca e Cura, alla sua esperienza di donna e professionista che tutti i giorni è a contatto con i timori e le speranze delle sue pazienti.

Anche quest'anno il progetto "in rosa" potrà contare sul sostegno di sponsor e partner, di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e di numerose attività commerciali. I fondi raccolti serviranno per rinnovare le postazioni ecografiche ginecologhe con nuovi ecografi dotati di software di acquisizione e ricostruzione delle immagini con intelligenza artificiale.

Altro evento di punta della campagna è la 24^ edizione della "Pro Am della Speranza - The Green is Pink", la tradizionale gara di golf: mercoledì 4 ottobre, al Golf Club Royal Park I Roveri, si affronteranno 21 squadre, in rappresentanza di altrettante aziende che hanno deciso di scendere in campo a sostegno della campagna. L'evento vedrà la partecipazione di grandi chef del nostro territorio.



