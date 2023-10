Radicali, su cannabis light pm Torino seguono ordini del governo

La procura di Torino segue "gli ordini del governo". È quanto ha detto Igor Boni, presidente dei Radicali italiani, stamani davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia del capoluogo piemontese. Il riferimento è al sequestro di prodotti a base di Cannabis Light effettuato su indicazione dei pubblici ministeri lo scorso 1/o giugno.

Secondo Boni "è stata un'azione ridicola senza un vero fondamento se non quello di obbedire agli ordini del governo". I radicali, in segno di protesta, hanno allestito un banchetto distribuendo i medesimi prodotti, che sono "del tutto legali", alle persone di passaggio. Boni ha consegnato un pacchetto anche a un agente della Digos in servizio di controllo.

"Il 1° giugno - è stato spiegato - la procura ha fatto ispezionare 49 siti tra magazzini, case private e aziende agricole sequestrando computer, telefoni e 1800 kg di Cannabis Light. Si tratta però di prodotti leciti perché la loro composizione rispetta i limiti previsti dalla normativa. L'unico scopo è evidentemente distruggere una filiera che da lavoro a 15 mila addetti in 3.000 aziende fondate da giovani under 35, e che ha un fatturato di 150 milioni all'anno".

Sempre secondo Boni oltre a legalizzare la cannabis servono "soprattutto politiche differenti sulle droghe" perché l'attuale legge sugli stupefacenti "non va contro il crimine, ma produce crimine".



