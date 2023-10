Il Cern apre il nuovo Science Gateway, disegnato da Renzo Piano

E' pronto ad aprire i battenti il nuovo Science Gateway del Cern, progettato da Renzo Piano. Verrà inaugurato ufficialmente sabato 8 ottobre da Fabiola Gianotti, direttore generale del Cern. dal presidente di Stellantis, John Elkann e dall'architetto Piano. E' il più grande laboratorio di fisica al mondo, un centro di educazione e di divulgazione con esperimenti pratici, oggetti scientifici reali, ambienti coinvolgenti e interattività. Sono previsti ogni anno tra 300.000 e 500.000 visitatori.

Cinque spazi diversi ospitano tre mostre, due laboratori immersivi, un auditorium, uno shop e un ristorante. Un ponte sospeso a 6 metri dal suolo collega i diversi spazi. La superficie totale è di 8.000 metri quadri, di cui 1.400 metri quadri di esposizioni e 260 metri quadri di laboratori. La struttura comprende un auditorium da 900 posti, che sarà intitolato all'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne.

I visitatori dai cinque anni in su potranno scoprire la passione per la scienza attraverso laboratori didattici interattivi, potranno esplorare il Cern e le origini dell'Universo attraverso mostre multimediali immersive, partecipare a spettacoli scientifici, eventi pubblici e visite guidate. Il centro sarà aperto sei giorni alla settimana, dal martedì alla domenica (chiuso il lunedì) e l'ingresso sarà gratuito per tutti.

Il costo complessivo di Science Gateway è stimato in 100 milioni di franchi svizzeri, interamente finanziati da donazioni. Le principali provengono dalla fondazione Stellantis e in parte dalla fondazione Hans Wildsorf.



