Droga nella casa colonica, 9 chili sequestrati dai carabinieri

Confezioni da un etto di cocaina e hashish interrati nel cortile di una casa colonica al centro di Nibbia nel Novarese. La scoperta e il relativo sequestro per circa 9 kg di stupefacenti sono stati fatti dai Carabinieri della Compagnia di Novara che ipotizzano di avere così interrotto una delle filiere che alimentano lo spaccio nei boschi lungo il Sesia che prosegue da anni con centinaia di acquirenti provenienti anche da fuori provincia e regione.

I militari erano stati avvertiti da cittadini insospettiti dai movimenti nello stabile. Non era spaccio al minuto ma un rifornimento all'ingrosso per i pusher. I Carabinieri hanno arrestato il residente nella casa, un 40enne di nazionalità marocchina, incensurato e con un lavoro regolare.



