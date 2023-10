Al Castello di Rivoli una grande mostra dedicata a Pistoletto

Il Castello di Rivoli dedica una grande mostra a Michelangelo Pistoletto, dal 2 novembre al 25 febbraio 2024, in occasione del suo novantesimo compleanno.

Intitolata Molti di Uno, prende il nome da un'opera inedita dell'artista e offre una rilettura dell'intera carriera di Pistoletto.

Riconosciuto come uno dei pionieri della ridefinizione dell'arte dagli anni '60, Pistoletto ha esplorato il concetto di identità personale sin dagli anni '50, utilizzando l'autoritratto come espressione emblematica del suo pensiero. La mostra è un'esperienza insolita: sarà una città dell'arte strutturata come architettura percorribile e composta da 29 uffizi o stanze, ciascuna dedicata a un aspetto della società.

"Pistoletto è una delle figure dell'arte contemporanea a livello globale più poliedriche, innovative, creative e aurorali", afferma Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli, che curala mostra con Marcella Beccaria. "Ideata per la Manica Lunga, Molti di Uno - spiega Marcella Beccaria - è una città dell'arte strutturata come architettura percorribile e composta da 29 uffizi o stanze. Disegnati come spazi aperti e collegati tra loro, gli uffizi includono metaverso, arte, scienza, filosofia, legge, diritto, architettura, comunicazione, politica, ecologia, sorveglianza, sport, matematica, spiritualità, religione, mitologia, formazione, nutrimento, simbologia, cosmologia, design, sepoltura, storia, urbanistica, moda, spazio, scrittura, salute, informatica, natura. I 29 uffizi espongono la struttura che secondo l'artista è alla base della vita civile e sociale proponendo una vasta rete di interrelazioni e una propositiva condizione dinamica tesa ad abbattere muri e separazioni".





