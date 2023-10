A Vercelli maglia indossata da Wojtyla durante attentato

E' esposta al pubblico fino a domenica 8 ottobre, nella chiesa di San Cristoforo a Vercelli, la maglietta che Papa Karol Wojtyla indossava il 13 maggio del 1981, giorno dell'attentato in piazza San Pietro a Roma ad opera di Ali Agca. E' stato il parroco di San Cristoforo, monsignor Sergio Salvini, delegato arcivescovile per l'Oftal, a ottenere la reliquia dalle suore Figlie della carità di Roma.

L'arrivo della maglietta macchiata di sangue, posta nella navata centrale della chiesa, vicino all'altare, è anche l'occasione per celebrare il 25° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II a Vercelli, un evento storico per la città del riso che ancora oggi viene ricordato e celebrato con iniziative e mostre permanenti. Una tra queste è la "Stanza del Papa" allestita al Museo del Tesoro del Duomo, un ambiente ricostruito in cui ha soggiornato Papa Giovanni Paolo II durante la sua visita a Vercelli nel 1998.

La reliquia è visibile gratuitamente nei normali orari di apertura della chiesa di San Cristoforo.



