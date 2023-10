Premio 'Pittaluga' al chitarrista giapponese Io Yamada

Giappone, Spagna e Cina sul podio della 55esima edizione del 'Concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga - Premio Città di Alessandria'. La proclamazione nella tarda serata di sabato 30 settembre, al termine del concerto dei finalisti.

Primo posto per il giapponese Io Yamada; piazza d'onore all'iberico Ausias Parejo Calabuig, stesso piazzamento del 2022; terzo il cinese Mu Huaicong.

"Anche quest'anno è andata davvero molto bene - sottolineano Marcello e Micaela Pittaluga, figli di Michele e organizzatori del concorso - Siamo soddisfatti per la qualità delle esibizioni e della grande partecipazione di pubblico".

Quest'anno il 'Pittaluga' è stato dedicato, nel centenario della nascita, al venezuelano Alirio Diaz, legato fin dall'inizio al prestigioso premio, di cui è stato direttore artistico per oltre 40 edizioni e cittadino onorario dal 1983.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA