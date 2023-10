Il trofeo delle Nitto Atp finals nel grattacielo della Regione

Approda al Grattacielo della Regione il trofeo destinato al vincitore delle Nitto Atp finals di tennis che Torino ospiterà dal 12 al 19 novembre. Allestito nell'atrio del Palazzo sarà collocato sul lato sinistro dell'ingresso e sarà visibile dalla cittadinanza, con accesso gratuito, dal 2 al 5 ottobre, dalle 9 alle 18.

Il trofeo, che prima è stato ospitato a Palazzo Civico, viene portato in un tour di esposizioni nelle sedi dei principali partner, il cui calendario è in costante aggiornamento e sarà visibile sul sito NittoATPFinals.com.

Gli ospiti dell'evento 'L'Italia delle Regioni' saranno invitati a vedere l'importante premio e con l'occasione ammirare anche la nuova dimora di via Nizza 330. Nelle prossime settimane le piazze, i portici e le strade del capoluogo piemontese saranno vestite per l'appuntamento internazionale delle Nitto Atp finals.



