Carrello tricolore, a Torino sconti e cartelli, 'Utile a tutti'

Bollini sui prodotti ribassati e grandi cartelloni appesi che informano sull'iniziativa.

L'iniziativa del 'Trimestre anti-inflazione' è operativa a tutti gli effetti in un grande supermercato di Torino. Sugli scaffali si trovano i prodotti in sconto ben segnalati da un cartellino verde con la scritta 'Prodotto ribassato' e il logo del carrello tricolore che distingue l'iniziativa. Al soffitto grandi cartelloni recitano: 'Difendiamo la spesa di tutti sempre.

Questo trimestre ancora di più. -10% su 200 prodotti e prezzi bloccati per tre mesi su 1000 prodotti'.

Apprezzano i clienti. "Potrebbe essere una cosa utile.

Potrebbe essere l'inizio. Gli sconti fanno bene a tutti, pensionati e non", dice un giovane. Un altro cliente, che ha sentito dell'iniziativa in televisione osserva: "La trovo ottima. Comprerò sicuramente qualcosa, perché mettere a sconto i prodotti di prima necessità è importante per tutti".

Ma c'è anche chi è più cauto: "Come ogni iniziativa - dice un altro - è comunque vista positivamente, non credo che sia quello che possa bastare per risolvere tutti i problemi di questo periodo". "La grande distribuzione ci ha abituato a fare sconti più alti. Quindi solitamente ci sono prodotti in offerta molto più scontati che questi calmierati", fa notare un altro: "Non è comunque quello che può servire: ci sono tanti altri problemi ben più grandi".



