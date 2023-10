Alba, il borgo dei Brichet vince il Palio degli asini

Il borgo dei Brichet ha vinto ad Alba il Palio della 93esima edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco; al borgo Santa Barbara è andato il premio per la migliore Rievocazione storica.

La giornata del Palio degli asini albese è cominciata con gli oltre mille figuranti dei nove borghi della Giostra delle Cento Torri confluiti in piazza Ferrero per la tradizionale sfilata tra le vie del centro storico. Poi la corsa: dopo due batterie, è andata in scena la finale in cui a tagliare il traguardo sono stati l'asino e il fantino dei Brichet con il numero 4.

"Per noi albesi ottobre inizia sempre con la nostra goliardica corsa che, a sua volta, dà il via alla Fiera. - commenta il sindaco Carlo Bo che ha seguito la gara insieme all'assessore al Turismo Emanuele Bolla - Il folclore è uno dei pilastri della nostra proposta turistica autunnale. Dalla prossima settimana la Fiera entra nel vivo e ritroveremo la Giostra a metà ottobre per un altro degli appuntamenti più amati, il Baccanale".



