Oscar del Successo, tra i premiati medico che curò Tacconi

Domani a Palazzo Monferrato ad Alessandria, cerimonia di consegna per la 52esima edizione dell'Oscar del Successo, assegnato a chi con la propria attività, in campo nazionale e internazionale, dà lustro al territorio provinciale.

Tra i 6 premiati Luca Perrero, 'Oscar per la Neuroriabilitazione'. Direttore della Struttura Complessa dedicata presso il presidio 'Borsalino' di Alessandria, è stato uno dei medici di Stefano Tacconi. Dopo il malore ad Asti nell'aprile 2022, l'ex portiere di Juventus e Nazionale è stato a lungo ricoverato al 'Borsalino', da cui è stato dimesso a marzo 2023.

A Laura Coppo - di Cellamonte, ai vertici dell'azienda di famiglia Eletrofer e presidente di Confindustria alessandrina - 'Oscar per l'Industria Metalmeccanica'. Alla valenzana Alessia Crivelli - vicepresidente nazionale Federorafi, presidente AoV e di Fondazione Mani Intelligenti - quello per 'Gioielleria e Formazione'.

Per 'l'Industria Refrigerazione' riconoscimento a Clara Pastorello, di Terruggia, amministratore delegato e CEO della Pastorfrigor. All'assessore comunale di Alessandria Antonella Perrone va l'Oscar per l'apporto tecnico alle istituzioni; è presidente del collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino.

Per 'TV e Imprenditoria' premio ad Andrea Pesce, di Castelletto d'Orba, giornalista e direttore esecutivo di Telecity.



