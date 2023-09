Migranti: Lo Russo, via Traves sarà liberata in tempi brevi

Il centro di accoglienza in via Traves a Torino chiuderà in tempi brevi e potrà tornare a essere preparato per l'emergenza freddo. Il sindaco Stefano Lo Russo ha infatti ricevuto una nota che "comunica l'intenzione del ministero dell'Interno di liberarlo in tempi brevi". Lo ha reso noto, oggi pomeriggio, a margine del vertice di maggioranza comunale, a proposito di quanto anticipato nei giorni scorsi per la struttura che ospita i migranti.

"Ieri ho scritto al prefetto per avere una conferma ufficiale di quello che mi era stato comunicato informalmente e in serata ho ricevuto una nota che comunica l'intenzione del ministero dell'Interno di liberare via Traves in tempi brevi.

Non viene identificata una data ma c'è una definizione in questo senso". Oggi scade la concessione data dalla Città per utilizzare il Centro per la prima accoglienza dei migranti e che dovrà tornare ad essere utilizzato per l'emergenza freddo.

L'intenzione del Governo è trasferire gli attuali ospiti in Cas (centro d'accoglienza straordinaria) fuori regione.

"Attendiamo l'arrivo del nuovo prefetto, che si insedierà lunedì - aggiunge il sindaco -, giorno in cui avremo a Torino anche il presidente Mattarella, e a cavallo di questi appuntamenti affronteremo la questione con il nuovo prefetto".





