Italian Tech Week raddoppia le presenze, sul palco 160 speaker

Italian Tech Week, l'evento annuale di Italian Tech, il content hub di Gedi, realizzato in collaborazione con Exor Ventures e Vento, interamente dedicato all'innovazione e alla tecnologia si è concluso, alle OGR di Torino, con un bilancio di 13.500 presenze, il doppio rispetto all'edizione 2022 e la partecipazione sul palco di 160 speaker, provenienti da più di 10 paesi. Al Closing Party sono stati venduti 2.500 biglietti, il ricavato andrà alla Fondazione Specchio dei Tempi per per l'acquisto di un respiratore neonatale per l'Ospedale Sant'Anna di Torino..

Record di ascolti e visualizzazioni anche sul web con oltre 33 ore di diretta e 7,2 milioni visualizzazioni streaming sui siti di Italian Tech, la Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX, piattaforme che hanno prodotto oltre 260 contenuti tra news, video e approfondimenti insieme a 3,7 milioni di contatti raggiunti sui canali social che hanno coperto l'evento.



