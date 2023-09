Giachino (FdI), tangenziale di Torino è un'opera prioritaria

Completare la tangenziale di Torino, con l'anello mancante ad est, perché si tratta di "un'opera prioritaria" per la città e il Piemonte, nel campo delle infrastrutture. A sollevare nuovamente la questione, alla vigilia del Festival delle Regioni che avrà tra i suoi temi proprio quello delle infrastrutture è Mino Giachino, responsabile del settore per Fdi in Piemonte.

"Se l'assenza della Tav danneggia economia, ambiente e l'ecosistema alpino la tangenziale di Torino semiparalizzata quotidianamente dal traffico da anni è altresì semiparalizzata dalla mancata decisione sul rinnovo della concessione e dalla assenza della Tangenziale est. Se la Tav porterà sviluppo e lavoro, la Tangenziale - - prosegue Giachino - oltre che essere un calvario per i pendolari produce inquinamento e maggiori costi alla economia torinese che negli ultimi 25 anni è cresciuta meno della media nazionale".

"La Tav e una Tangenziale scorrevole - conclude Giachino - possono dare un forte contributo alla maggiore crescita economica di cui il nostro Paese ha assoluto bisogno per ridurre il peso del Debito pubblico e per ridurre le diseguaglianze che non sono nate un anno fa ma nel basso sviluppo degli ultimi vent'anni".



