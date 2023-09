Fotografia, a Verbania gli scatti di Radino e Trenchard

Villa Simonetta a Verbania ospita fino all'11 novembre due diverse mostre fotografiche, riunite in un'unica esposizione curata da Maria Sabina Berra, allestita nell'ambito di LetterAltura e intitolata 'Treni in tempo reale', con scatti di Francesco Radino e Tommy Trenchard.

A unire i due artisti sono i treni: le fotografie di Trenchard (dal lavoro 'The miracle train') raccontano il Phelophepa, un convoglio che per nove mesi all'anno attraversa il Sudafrica portando assistenza sanitaria a prezzi accessibili alle comunità rurali emarginate. Un ospedale su rotaie che, in una trentina d'anni, ha assicurato cure a circa 14 milioni di persone. Gli scatti di Radino, dal lavoro 'Gli scali ferroviari di Milano. Oggi prima di domani', provengono dall'archivio della Fondazione Aem - Gruppo A2A e raffigurano gli scali ferroviari della metropoli milanese, aree che un tempo contribuirono allo sviluppo industriale e che, dopo un periodo di abbandono, negli ultimi anni sono oggetto di progetti di riqualificazione. "Due modi diversi di fare fotografia - commenta la curatrice Berra -. Da un lato una storia italiana con la fotografia d'autore di Radino, con un senso della visione altissimo, dall'altra un reportage che arriva dall'altra parte del mondo, parlando di povertà e miseria in un modo fotograficamente molto elevato, dove il dramma rimane sullo sfondo".



