Festival Regioni, logo proiettato sulla Mole e sul grattacielo

Per il festival delle Regioni e delle Province autonome, dal 30 settembre al 3 ottobre, sulla facciata nord del Grattacielo Piemonte, in via Nizza 330, domenica 1° ottobre, dalle ore 17 all'1 di notte, sarà proiettato il logo "L'Italia delle Regioni".

Per la prima volta la nuova sede della Regione Piemonte, operativa da dicembre 2022, diventa schermo per proiezioni finalizzate alla promozione di celebrazioni e manifestazioni.

La sera successiva, lunedì 2 ottobre, dalle ore 19.45 all'1 sarà la cupola della Mole Antonelliana, simbolo della Città di Torino e sede del Museo Nazionale del Cinema, a illuminarsi con il logo del Festival.



