Festival delle Regioni, aperto il villaggio in piazza Castello

In piazza Castello a Torino, questa mattina, hanno aperto al pubblico gli stand di tutte le regioni italiane, che si sono date appuntamento per la seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Provincie autonome. Il 'Villaggio delle Regioni' è stato allestito, sul lato della Prefettura, in maniera da formare la penisola italiana.

Gli saranno aperti tutti i giorni fino al 2 ottobre, dalle 10 alle 19, e ospiteranno incontri, spettacoli, degustazione di prodotti tipici, per far conoscere i diversi territori. "Siamo contentissimi di essere qui - spiegano dallo stand della Lombardia - perché vogliamo fare conoscere non solo l'aspetto imprenditoriale della nostra Regione, ma anche i luoghi turistici e i patrimoni dell'Unesco, evidenziando così che in Lombardia non esiste solo Milano".

"Questa è una bella iniziativa culturale - aggiungano dagli spazi dedicati alla Regione Sardegna - noi non siamo solo mare, ma esiste nella nostra bella isola un entroterra da conoscere e visitare, oltre a luoghi dove praticare il trekking, ad esempio".

Il villaggio è collocato su una superficie di 2.400 metri quadrati e c'è spazio anche per uno stand dedicato al Metaverso.





