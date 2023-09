Expocasa, la 60a edizione si allarga al comparto ricettivo

Da sabato 30 settembre l'Oval del Lingotto ospita Expocasa, il salone che festeggia il 60/o anniversario. Tra le novità, la mostra '60 anni di oggetti dell'abitare', nuovi espositori, un percorso contract, un'area dedicata all'arte, e qualche incursione nel mondo vegetale.

Per i nove giorni della manifestazione, che si chiuderà l'8 ottobre, sono già registrati 25mila accrediti. Gli espositori sono 200, gli appuntamenti 50, più una ventina per i bambini.

"Crediamo molto nelle potenzialità di questo salone, che in 60 anni è stato capace di evolversi - ha detto Krisztina Szilvási, responsabile manifestazioni di GL events Italia - questa è un'edizione speciale, ricca di novità".

Per la prima volta infatti Expocasa accoglie anche gli operatori del comparto ricettivo con un percorso dedicato al contract in partnership con Federalberghi, e uno dedicato al design inclusivo in collaborazione con la Consulta per le persone in difficoltà.

Grande attenzione anche per il tema del riciclo, con la società Custom Regeneration, che presenta prodotti realizzati attraverso un processo di riuso creativo e quelli di modernariato della Galleria Cristiani e Romano di Giusto. Altra novità, uno stand in cui pittura, scultura, installazioni e fotografia si uniscono dando vita a idee di innovazione per la casa attraverso 15 artisti emergenti.

E ancora, spazio al verde con Climax, specializzata nella realizzazione di giardini verticali che ha creato il rivestimento dell'ingresso di Expocasa e della parete della sala eventi, e con un'anteprima di Floreal, la mostra florovivaistica in programma dal 6 all'8 ottobre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, con un incontro dedicato alle piante aromatiche. I primi 250 visitatori che entreranno a Floreal esibendo il biglietto di Expocasa avranno una piantina in omaggio.



