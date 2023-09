'Eroica', formaggi e vini di montagna sotto i portici a Pinerolo

E' Pinerolo a ospitare, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre la seconda edizione di 'Eroica', il "Festival della viticoltura eroica e dei formaggi d'alpeggio".

Dopo l'esordio sulle montagne di Ostana, davanti al Monviso, la scenografia questa volta sono i vicoli medievali e i portici ottocenteschi, con la presenza dei produttori e una serie di appuntamenti, tutti gratuiti, con prenotazione obbligatoria su https://eroica.contradatorino.org/.

Sabato 30 settembre e domenica 1°ottobre, una ventina tra viticoltori e margari sono presenti sotto i portici di Corso Torino e Via Chiappero e portano le loro eccellenze: formaggi di malga, come il Plaisentif, la toma del lait brusc, il tomino del Talucco, direttamente dai pascoli estivi, e i vini Ramiè, Carema, Pelaverga.

'Eroica' offre anche numerose attività culturali e artistiche: nella sala concerti "Italo Tajo", ex Chiesa di San Giuseppe, nelle mattine del sabato e della domenica, spettacoli musicali di flauti, cori e violini, a cura degli allievi del civico Istituto Musicale 'A. Corelli' di Pinerolo. Durante i pomeriggi, la stessa sala ospiterà alcuni talk.

Le degustazioni guidate, ultimo appuntamento pomeridiano delle due giornate, sono in via Silvio Pellico, nelle sale del laboratorio didattico del CFIQ Il Germoglio. Qui, l'Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino con l'ausilio di sommelier, produttori vitivinicoli e caseari, e il coordinamento di Alessandro Felis, accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli abbinamenti eno-caseari. Sabato sera in piazza San Donato concerto di musiche occitane.

Ideato e realizzato da Fondazione Contrada Torino Onlus e Viso a Viso - Cooperativa di Comunità, il Festival ha il sostegno della Camera di commercio di Torino, della Camera di commercio di Cuneo e il Patrocinio del Comune di Pinerolo.





