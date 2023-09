Calcio: Juventus Women debutta a Biella, corsa al biglietto

Domani la Juventus Women gioca la prima del campionato di calcio femminile contro la Sampdoria al 'Lamarmora' di Biella, stadio scelto per le partite casalinghe da questa stagione. I biglietti per il settore ovest e la tribuna centrale sono quasi esauriti, restano però diversi posti disponibili nella tribuna ospiti.

Per Juventus.Sampdoria i biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a Juventus.com e recarsi sulla sezione biglietteria. Si possono prendere fino a 4 biglietti a testa, che all'ingresso dello stadio verranno richiesti in formato cartaceo.

L'amministrazione comunale "ha fatto un grande sforzo economico per sistemare lo stadio che versava in pessime condizioni - spiega il vice sindaco Giacomo Moscarola -. Spesi un milione e mezzo di euro con finanziamento dal Credito Sportivo e altri 300-400 mila euro di fondi nostri per la sistemazione completa".

"Speriamo che i cittadini biellesi e della zona possano vivere la Juventus Women come parte integrante del loro territorio", sottolinea Stefano Braghin, direttore della squadra bianconera.

"Cercheremo di far innamorare tante persone verso il calcio femminile e la Juventus Women - spiega Cecilia Salvai, difensore della squadra -. Cercheremo di farlo nel migliore dei modi e mi auguro di non vedere neanche un seggiolino vuoto allo stadio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA