Basket: Derthona, a Venezia parte 'un anno storico' per il club

Si alza il sipario sul campionato di serie A di basket, la Bertram Derthona domani debutta a Venezia contro la Reyer.

A presentare l'annata che attende i Leoni è stato coach Marco Ramondino: "E' una stagione in cui ci sarà grande attenzione su di noi, per la Cittadella dello Sport, per la squadra che abbiamo assemblato, per la doppia competizione in cui saremo impegnati: credo pertanto che dovremo godere di ogni singolo momento di questo anno storico per la nostra realtà", spiega il coach Marco Ramondino.

Sull'avversaria di domani, "Venezia, come tante squadre del nostro campionato, inclusi i top team Milano e Virtus Bologna, si presenta al via della stagione con un roster profondamente rinnovato, ricco di talento e di potenziale fisico atletico. Si tratta di una formazione che gioca in modo molto intelligente per aprire il campo, avendo lunghi capaci di tirare da fuori e giocatori bravi nelle penetrazioni".



