Unc, nel mercato immobiliare da maggio -15% compravendite

La frenata del mercato immobiliare in Piemonte segna -15% di compravendite tra maggio e agosto.

rispetto all'analogo periodo del 2022. Lo ha rilevato uno studio dell'avvocato Patrizia Polliotto, presidente presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell'Unione Nazionale Consumatori. "In calo anche i prezzi degli immobili, con ribassi compresi tra l'8 e il 13% del primo prezzo proposto", spiega il legale torinese.

Alla base del fenomeno "la crescita dei tassi dei mutui, che ostacolano l'accesso al credito a una fetta sempre più ampia di utenti". Incide anche "la perdita progressiva di potere d'acquisto che complica la tenuta dei bilanci delle istruttorie degli istituti finanziari, i cui tempi di risposta si allungano.

Resistono in parte le compravendite di prima casa, e ciò in forza dell'accesso alla garanzia Consap con tutti i limiti di età che essa comporta".

A farne le spese - conclude Polliotto - "sono i patrimoni di privati e famiglie, sempre più penalizzati da un meccanismo svalutativo che nell'ultimo triennio ha ridisegnato regole e valori del mercato immobiliare, con gli affitti a farla da padrone cresciuti in media del 30% in più nell'ultimo anno, specialmente nelle zone più strategiche quali aree business e poli universitari".



