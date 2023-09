Trovati testi e poesie inedite del padre del 'Cantacronache'

Il musicologo Michele Luciano Straniero, inventore dei 'Cantacronache' e considerato il padre fondatore della canzone d'autore italiana, rivive attraverso una serie di scritti inediti musicati e cantati da Michele Gazich e Federico Sirianni, sull'idea del nipote Giovanni Straniero che ha ritrovato testi e poesie finora mai pubblicati. La presentazione venerdì 29 settembre, alle 18, al Polo del '900, in via del Carmine, 114, a Torino, che ospita l'incontro 'Domani si vive e si muore'. In programma anche un concerto di Gazich e Sirianni.

"Sono parole diverse- spiega Giovanni Straniero - da quelle a cui siamo abituati pensando alla grande storia dei 'Cantacronache', che mettono da parte l'invettiva politico-sociale per focalizzarsi su un personale sentire riflessivo, doloroso, a volte ironico e a volte commovente".

Gazich e Sirianni hanno messo mano agli scritti inediti, rendendoli vere e proprie canzoni: otto testi di Straniero e due brani a lui ispirati.



