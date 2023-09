Torna dal 17 ottobre ToHorror Fantastic Film Fest

Ventisette lungometraggi divisi in cinque sezioni, 58 cortometraggi live-action e animati, 44 anteprime italiane, dieci anteprime europee, due anteprime mondiali, un'anteprima internazionale, quattro incontri tematici, più di venti ospiti nazionali e internazionali, tre sedi principali. Sono questi i numeri della 23/a edizione del ToHorror Fantastic Film Fest, il festival internazionale di cinema e cultura del fantastico che si terrà a Torino dal 17 al 22 ottobre.

Un programma composto di appuntamenti, visioni, momenti di riflessione e scambio di idee, una proposta artistica di proiezioni e incontri nel cuore dell'horror e del fantastico, in ogni sfumatura possibile, al Cinema Massimo (via Giuseppe Verdi, 18), al Blah Blah Club (via Po, 21) e al Circolo dei Lettori (via Giambattista Bogino, 9).

C'era una volta il cyberpunk è l'omaggio, in quattro film, al focus tematico del ToHorror di quest'anno: il cyberpunk, inteso non soltanto come genere letterario e cinematografico, ma come chiave interpretativa filosofica e controculturale.

"Non troppo e non sempre efficacemente il cyberpunk è stato espresso al cinema, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di dedicarvi il tema di quest'anno" dice Massimiliano Supporta, direttore artistico del Festival.



