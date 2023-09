Torino: lesione all'adduttore, Buongiorno fuori un mese

Non arrivano buone notizie per il Torino e per Alessandro Buongiorno. Gli esami strumentali, infatti, "hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro", fa sapere il club in una nota ufficiale. Il difensore dovrà stare fermo almeno per un mese, il tecnico Ivan Juric dovrà fare a meno di lui nella sfida di lunedì contro il Verona e nel derby di sabato prossimo contro la Juventus.

L'obiettivo sarà recuperare durante la sosta per essere a disposizione per la partita di Coppa Italia del 2 novembre.





