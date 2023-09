Studenti aggrediti, la Digos di Torino denuncia 4 persone

La Digos della Questura di Torino ha identificato e denunciato quattro persone che avrebbero partecipato all'aggressione avvenuta la notte tra il 27 e 28 settembre all'accampamento di tende, vicino al Campus universitario Einaudi di Torino, allestito dagli attivisti dell'Unione degli Universitari contro il caro affitti. I denunciati sono ex militanti delle organizzazioni giovanili di destra Aliud e Fuan. Durante le perquisizioni di questa notte è stato ritrovato un coltello e del materiale d'area: oltre a libri e giornali di estrema destra, anche bandiere con l'aquila della Repubblica di Salò e spille con svastiche, rune e croci celtiche. Tra i denunciati c'è anche un 26enne arrestato nel 2019 perché accusato di tentato omicidio in concorso con altri, per aver tentato di avvelenare un coetaneo versando della ricina in un cocktail.

Secondo il racconto delle vittime dell'aggressione il gruppo, dopo avere strappato uno striscione, aveva rubato le bandiere dell'Udu, mostrando una lama e minacciandoli di tagliare loro la gola se avessero parlato. Il tutto condito da insulti, saluti romani e frasi inneggianti al duce. Questa sera, dalle 18 alle 19, i Giovani Democratici, Sinistra Italiana e Arci faranno un sit in in solidarietà ai giovani dell'Udu, ai giardini dov'è avvenuta l'aggressione.



