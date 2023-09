Sciopero aeroporti, a Caselle cancellati molti voli

Sono stati cancellati molti voli della mattina a Caselle per lo sciopero aereo nazionale di quattro ore (dalle 13 alle 17), proclamato dai sindacati dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo e dai sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto nel 2017. La protesta, dalle 13 alle 17, riguarda gli addetti al carico e scarico bagagli e ai servizi in pista.

Inizialmente di 24 ore, lo sciopero è stato ridotto a quattro ore con una ordinanza di precettazione di Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, ma alle quattro ore proclamate si sommano scioperi di alcune sigle già in queste ore. Nello scalo di Torino Caselle, quando mancano una decina di minuti alle 10, sono 20 i voli in partenza cancellati, mentre sono stati 31 quelli regolari. Per quanto riguarda gli arrivi ci sono state 17 cancellazioni, mentre sono 34 i collegamenti che sono stati regolari.



