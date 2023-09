Regioni incontrano il pubblico al 'Villaggio' allestito a Torino

Apre domani, alle ore 10, il 'Villaggio delle Regioni', allestito in piazza Castello a Torino in occasione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome che si terrà il 2 e 3 ottobre, con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Il 'Villaggio', su una superficie di 2.400 metri quadrati, è aperto a tutti, con ingresso gratuito, ed è organizzato dalla Regione Piemonte; resterà aperto tre giorni, fino al 2 ottobre, con orario 10-19. Sarà composto da stand promozionali di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, disposti in modo da evocare la forma geografica dell'Italia, in cui il pubblico potrà conoscere da vicino le peculiarità dei territori, le offerte turistiche e culturali, i prodotti tipici, unitamente al ruolo e ai compiti delle istituzioni di governo locale.

In programma un ricco cartellone di incontri e workshop, che vedrà la partecipazione attiva di tutti i presidenti, pensato per avvicinare il mondo istituzionale ai cittadini.

Un'apposita zona sarà dedicata al metaverso dove luoghi e tematiche regionali saranno approfonditi attraverso realtà virtuale e aumentata, simulazioni 3D e proiezioni immersive.

Completa l'allestimento un luogo dedicato alla promozione dello sport e della salute, a cura del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio.



