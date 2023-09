Regina Margherita, sala 'emozionale' prima di quella operatoria

Da oggi i bambini che stanno per entrare in camera operatoria al Regina Margherita di Torino trovano, nella sala attigua, quella nella quale lasciano i loro genitori per venire preparati all'intervento, un momento di gioco e di svago. Ovvero una stanza colorata di blu con disegni e musiche divertenti che riportano figure di cartoni animati. Un allestimento emozionale studiato appositamente per loro donato all'ospedale, grazie a un progetto realizzato, in concerto con i medici, dalla Fondazione UniversiCa' in collaborazione con Sim Computer e donato da Kiwanis Club Torino insieme ad altri sponsor.

"Abbiamo voluto donare ai bambini un momento di svago, di magia, di fantasia, prima di entrare in sala operatoria - spiega Ugo Serra, presidente del Kivanis Club Torino - con delle piccole storie che portino loro un po' di buon umore in un momento così delicato. Abbiamo lavorato a lungo a questo progetto, forti di un'importante sinergia e comunione di intenti da parte di numerosi torinesi e fondazioni bancarie che vi hanno creduto".

Erano presenti all'inaugurazione, tra gli altri, Franca Fagioli, direttore dipartimento Pediatria dell'ospedale, il direttore sanitario Silvana Barbaro e Simona Quaglia, direttore dipartimento Anestesia e rianimazione.



